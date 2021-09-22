Посварилася з мамою: у Харкові 19-річна дівчина намагалася стрибнути з 14 поверху

Посварилася з мамою: у Харкові 19-річна дівчина намагалася стрибнути з 14 поверху

Дівчину врятували патрульні і відмовили її стрибати.

У Харкові патрульні врятували від самогубства 19-річну дівчину. Вона намагалася стрибнути з 14 поверху.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

Сьогодні зранку, 22 вересня, патрульні отримали виклик про спробу самогубства на вулиці Морозова у Харкові. Коли вони прибули на місце, то виявили на балконі 14 поверху багатоповерхівки дівчину, яка мала намір стрибнути вниз.

Поліцейські спробували встановити контакт та відмовити дівчину від страшного вчинку. Під час розмови вона розповіла, що хоче стрибнути, тому що посварилася з матір'ю.

Патрульним вдалося знайти правильні слова та відвернути увагу дівчини. Їм вдалося підійти максимально близько, схопити та перетягнути її у безпечне місце через поруччя.

На місце викликали бригаду швидкої. Медики оглянули харків'янку.

Нагадаємо, що у місті Гуляйполе Запорізької області дівчина-підліток вирішила вкоротити собі віку. Вона забралася на 4 поверх недобудови і викинулася з вікна.

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