Посварилася з матір'ю та заховалася у лісосмузі: у Миколаєві розшукали зниклу дитину

У Миколаєві розшукали зниклу 12-річну дівчину, яка ховалася в лісосмузі за декілька кілометрів від дому. На слід дитини правоохоронців вивела службова вівчарка.

Про це повідомили в Телеграм-каналі Нацполіції Миколаївщини.

До поліції про зникнення онуки повідомила бабуся близько 19:00. Упродовж декількох годин пошуків правоохоронці розшукували дівчину.

"На слід безвісти зниклої вийшла вівчарка. Вона й привела правоохоронців до біглянки", — йдеться в повідомленні.

За даними поліції, дівчинка після сварки з матір’ю ховалась від родичів у лісосмузі поблизу дачного кооперативу, розташованого в декількох кілометрів від будинку.

Нагадаємо, у Дніпрі знайшли 9-річного хлопчика, який пішов з дому і не повернувся.

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