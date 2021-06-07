Посварилися через телевізор: в Миколаєві чоловік вбив власного батька і викинув тіло у річку

Син намагався приховати злочин, замотав тіло у простирадло з камінням і викинув у річку.

В Миколаєві чоловік вбив власного батька. Зловмисник побив потерпілого під час сварки через телевізор, а потім, щоб приховати сліди злочину, викинув тіло у річку.

Про це 7 червня повідомили в ГУНП.

Надвечір 5 червня місцевий рибалка виявив у річці в мікрорайоні Матвіївка тіло людини, загорнуте у простирадло з каміннями. Про знахідку він сповістив поліцію.

На місці події працювала слідчо-оперативна група, а також криміналісти слідчого управління. Судово-медичний експерт, оглянувши труп чоловіка, виявив травми голови і тулуба.

Оперативники встановили особу загиблого. Ним виявився 64-річний миколаївець, який більше тижня перебував у розшуку, як безвісти зниклий. Також поліцейські з’ясували, що до вбивства потерпілого причетний його 36-річний син.

На ґрунті побутового конфлікту через телевізор чоловік побив батька, а, коли зрозумів, що той не подає ознак життя, вирішив приховати злочин. Він загорнув тіло у простирадло разом із камінням, потім відвіз до річки та викинув. Для встановлення остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчі затримали зловмисника. Його дії кваліфікуються за ч. 1 ст. 115 КК України "Умисне вбивство". Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, у Полтавській області 55-річний житель села Богданівка Кременчуцького району забив до смерті літню матір металевим тазом. Він завдав 84-річній жінці щонайменше п’ятнадцять смертельних ударів, а щоб приховати злочин - замазав кремом синці на її обличчі та викинув заплямований кров'ю одяг з двору.

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