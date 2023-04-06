Посварилися: на Рівненщині чоловік зарізав свою вагітну дружину

На Рівненщині чоловіка зайшов в кімнату до вагітної дружини да кілька разів вдарив її ножем у шию.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненщини.

Попередньо, злочин був вчинений під час сварки, яка сталась між подружжям. Внаслідок ножових поранень шиї, 20-річна дівчина загинула ще до приїзду медиків.

Інформацію про загибель в поліцію повідомила мати потерпілої: 54-річна мешканка села Дроздинь зателефонувала до правоохоронців вночі 6 квітня. Після цього поліція оперативно встановила, що того дня між подружжям, які проживали у селі Старе Село, сталася чергова сварка. У результаті чого 20-річна дружина поїхала до батьків у село Дроздинь, а за нею приїхав і її чоловік.

Після чергової сварки чоловік зайшов за нею у спальню з ножем та попередньо наніс жінці три удари в шию. Від травм жінка померла ще до приїзду медиків. Зловмисник, який був у стані алкогольного сп’яніння, намагався втекти з місця злочину, але його оперативно затримали правоохоронці.

Чоловіку загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що у Луцьку на вулиці Шота Руставелі чоловік вдарив ножем у грудну клітку товариша.

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