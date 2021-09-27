Посварився з матір'ю: під Черкасами у водоймі знайшли тіло чоловіка зі слідами удушення

Посварився з матір'ю: під Черкасами у водоймі знайшли тіло чоловіка зі слідами удушення

Тіло чоловіка зі слідами насильницької виявили у річці.

У Черкаській області у Городищі у місцевій водоймі знайшли тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.

Про це повідомляє пресслужба Нацполції Черкаської області.

До поліції звернулася 71-річна жінка і повідомила, що після сварки з нею з дому пішов її 45-річний син і не повернувся. Наступного дня його тіло знайшли у річці. На шиї було видно сліди від удушення.

Правоохоронці з'ясували, що після конфлікту з матір'ю чоловік поїхав до знайомих. Утрьох вони випивали, а далі, господиня вирішила провести гостя додому.

Дорогою між чоловіком та жінкою сталася суперечка, яка переросла у бійку. Жінка повалила потерпілого на землю, де наступила ногою йому на горло та придушила. Коли побачила, що знайомий не подає ознак життя, скинула його тіло до річки.

Правоохоронці затримали 58-річну місцеву жительку, яку підозрюють в умисному вбивств (за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України). Санкція передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо обрання затриманій запобіжного заходу.

Нагадаємо, що у Києві на вулиці Овруцькій в Шевченківському районі між двома перехожими виник конфлікт, під час якого один із чоловіків вистрілив в іншого. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

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