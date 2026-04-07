Посилення безпеки громадян на Великдень: у поліції розкрили деталі

Великдень 2026

У період Великодніх свят правоохоронці по всій Україні нестимуть службу у посиленому режимі, щоб забезпечити порядок і безпеку громадян. Екіпажі максимально наблизять до локацій проведення богослужінь.

Про це пише «Укрінформ» із посиланням на Нацполіцію.

В Україні посилять захист до Великодня

Як повідомила речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс, в Україні під час Великодніх свят працівники Національна поліція України працюватимуть у посиленому режимі.

«Національна поліція, як і щороку, у період Великодніх свят працює у посиленому режимі. Наше ключове завдання — забезпечити правопорядок та безпеку громадян у місцях масового скупчення людей, передусім поблизу храмів, на вулицях та автошляхах. Екіпажі поліції максимально наближені до місць проведення богослужінь», — заявила Гірдвіліс.

У разі потреби можуть застосовуватися превентивні заходи — зокрема вибіркові поверхневі перевірки громадян. Такі дії спрямовані виключно на запобігання можливим провокаціям і гарантування безпеки.

Правоохоронці також підкреслюють, що в умовах воєнного стану загрози залишаються актуальними незалежно від святкових днів. У зв’язку з цим громадян закликають бути пильними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, дотримуватися встановлених обмежень і сприяти роботі поліції.

Як повідомляв військовий експерт Олег Жданов, ймовірність масованого обстрілу України у великодній тиждень залишається. Вона оцінюється як 50 на 50, тож слід бути готовими до цього. Щобільше, наші військові повідомляють про те, що ворог накопичив певну кількість балістики, „Кинджалів“ та „Іскандерів“. Крім того, Росія обізнана щодо наших можливостей перехоплювати такі ракети». Водночас, додає Жданов, атаки може не відбутися, якщо це буде політично невигідно для Кремля. Слід також враховувати, що останнім часом РФ змінює тактику — чергує типи ракет, щоб зберігати ресурси.