Зустріч Зеленського і Стрітінга / © скриншот з відео

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві з міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом обговорив посилення української протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури від російських атак. Зокрема, йшлося про пошук додаткових ракет для систем ППО, здатних перехоплювати балістичні цілі.

Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Глава держави зазначив, що під час переговорів сторони зосередилися на конкретних оборонних потребах України, які необхідно задовольнити вже зараз. Насамперед це посилення протиповітряної оборони для захисту енергетичної інфраструктури, логістичних маршрутів, водопостачання та інших об’єктів, від яких залежить нормальне життя українців.

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За словами Зеленського, Велика Британія не має власних ракет для американських систем Patriot, однак може використати свої міжнародні зв’язки, зокрема в Європі, щоб допомогти Україні знайти необхідні протибалістичні засоби.

«Розраховуємо на це», — наголосив президент.

Він також повідомив, що обговорив зі Стрітінгом можливості спільного виробництва озброєнь і розвитку українських далекобійних спроможностей. Зеленський вважає, що співпраця з Британією може суттєво посилити ракетну програму України.

Допомога Британії на понад 500 млн фунтів

Окремо президент подякував Сполученому Королівству за нові оборонні та гуманітарні пакети допомоги загальною вартістю понад 500 млн фунтів стерлінгів.

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Він назвав цю підтримку відчутним внеском у зміцнення української оборони та відзначив лідерську роль Лондона в допомозі Україні.

Зеленський також наголосив на символічності візиту британського міністра саме 21 листопада, у День Гідності та Свободи, коли Росія продовжує завдавати масованих ударів по українських містах.

За його словами, присутність британського урядовця в Києві під час російської ескалації є важливим сигналом Москві, що міжнародна підтримка України не слабшатиме.

Російська ескалація проти Європи

Ще однією темою переговорів стала агресивна поведінка Росії щодо європейських країн. Зокрема, Зеленський згадав про проліт російської ракети над територією Польщі під час проведення там навчань Коаліції охочих.

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Президент переконаний, що такі дії Москви потребують рішучої реакції європейських держав і посилення тиску на Росію.

«Потрібна сильна відповідь Європи на це російське зухвальство і більше тиску», — заявив він.

На завершення Зеленський подякував прем’єр-міністру Великої Британії, уряду та британському народу за незмінну підтримку України.

Нагадаємо, Україна отримає понад 1000 ракет для ППО від Великої Британії. Про новий транш військової підтримки оголосив очільник Міноборони країни Вес Стрітінг під час зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

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