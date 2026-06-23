Бали, позбавлення прав і чималі штрафи: в Україні хочуть змінити систему покарань водіїв

Штрафи / © Pixabay

Реклама

Чинні штрафи за перевищення швидкості (170–340 грн) майже не впливають на поведінку водіїв. Саме тому в Україні розглядають можливість посилення відповідальності за прикладом європейських країн.

Про це в ефірі «День.LIVE» зазначив заступник голови Комітету з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

Чому важливо змінити підхід до штрафів та відповідальності за порушення ПДР

За його словами, для системних порушників пропонують запровадити штрафні бали, які накопичуватимуться за кожне порушення. Після досягнення встановленого ліміту водійське посвідчення можуть тимчасово призупиняти або анулювати. Щобільше, для його відновлення доведеться знову проходити навчання в автошколі та складати іспити, якщо людина хоче стати учасником дорожного руху.

Реклама

«170-340 гривень нікого не лякають у нашій країні. Люди систематично порушують, особливо ті, які мають кошти», — сказав він.

Крейденко наголосив, що підвищення безпеки на дорогах потребує комплексних рішень — від покращення інфраструктури та навчання ПДР до посилення відповідальності за порушення.

«Після штрафних балів, підвищена градація, стане більш справедливі штрафи за перевищення швидкості, ми побачимо динаміку збер ж. Україна сьогодні є лідером серед євр країн за кількістю загиблих і постраждалих на європейських дорогах», — завершив він.

Як ми писали, Рада обговорює суттєве підвищення штрафів за перевищення швидкості та посилення відповідальності водіїв, щоб зменшити кількість ДТП і системних порушень ПДР. Паралельно акцент роблять на комплексному підході: контроль швидкості, інфраструктура та безпека руху.

Реклама

Потенційні нові штрафи за перевищення швидкості:

+10–20 км/год — 340 грн

+21–30 км/год — 680 грн

+31–40 км/год — 1 360 грн

+41–60 км/год — 1 700 грн

+61–80 км/год — 2 720 грн

понад 80 км/год — 3 400 грн

Додаткові санкції:

Можуть позбавляти прав до 1 року, якщо перевищення спричинило ДТП

Також пропонують скасувати «пільгу» +20 км/год, тобто контроль почнеться раніше (з +10 км/год)

Новини партнерів