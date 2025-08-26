Посилення візового контролю у США: що потрібно знати українцям

Прапор США / © Pixabay

Нові правила США передбачають посилений контроль, що може ускладнити для багатьох громадян, зокрема українців, подорожі, навчання та роботу в країні. Масштабна перевірка зачепить понад 55 мільйонів людей.

Про це пише видання VisitUkraine.

Повідомляється, що для українців, які мають американські візи, нова політика означає посилений контроль під час кожного перетину кордону. Навіть ті, хто проживає у США на законних підставах, повинні враховувати ризики додаткових перевірок та можливих ускладнень у випадку найменших порушень.

Особливо це стосується власників студентських та робочих віз, які часто стикаються з бюрократичними труднощами. У таких випадках важливо мати належну юридичну підтримку. Юристи з міграційного права, наприклад у компанії Visit Ukraine, надають професійні консультації щодо перебування за кордоном, підготовки документів та уникнення ризиків, які можуть призвести до скасування візи або депортації.

Масштабна перевірка, що торкнеться понад 55 мільйонів людей, може спричинити хвилю ануляцій віз, зростання кількості депортацій та ускладнити отримання дозволів на навчання чи роботу в США. Для тих, хто планує подорож або довгострокове перебування у Штатах, важливо врахувати нові правила і ретельно готувати документи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що зі Сполучених Штатів Америки вперше депортували українських біженців. Однак речник Держприкордонслужби Андрій Демченко сказав, що масових повернень українців зі США через депортацію не фіксують.

21 серпня адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила про початок масштабної перевірки понад 55 мільйонів іноземців із діючими американськими візами. Метою є виявлення можливих порушень, що можуть призвести до депортації, у рамках загальної політики посилення контролю над легальними мігрантами.