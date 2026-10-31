- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
"Посилять терор": військовий попередив, що очікує Херсон після затишшя
Користуючись режимом тиші, росіяни перевозять боєкомплект, матеріально-технічне забезпечення, проводять ротацію, підсилюють підрозділи, проводять розвідувальну діяльність.
Російські війська використовують затишшя для підвезення боєприпасів, ротацій та облаштування позицій на лівобережжі Херсонщини.
Таку думку висловив український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».
«За наявною інформацію завтра росіяни кратно посилять терор в Херсоні. Раджу відвідувачам покинути місто», — зазначив він.
Німецьке медіа Bild поговорило з іншими українськими військовими, які також розповіли про активізацію російської армії на окупованій частині Херсонщини. З’ясувалось, що у лісі під населеним пунктом Раденське (південний схід від Олешок), з’явились установки «Град» (дальність до 40 км), а біля Голої Пристані (південний захід від Олешок) — десятки російських вантажівок, які підвозять БК та особовий склад.
Нагадаємо, тимчасовий режим припинення вогню було запроваджено до 1 листопада для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках.
В останні дні жовтня Херсон буквально ожив на тлі затишшя. За останні роки, від моменту звільнення міста, херсонці перетворилися на мішені російських дронів. В регіоні не минає і дня, щоб не було загиблих чи поранених. Росіяни у своїх соцмережах вихваляються полюванням на мирних жителів і називають український Херсон «своїм».