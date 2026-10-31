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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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36
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"Посилять терор": військовий попередив, що очікує Херсон після затишшя

Користуючись режимом тиші, росіяни перевозять боєкомплект, матеріально-технічне забезпечення, проводять ротацію, підсилюють підрозділи, проводять розвідувальну діяльність.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Херсон

Херсон / © Getty Images

Російські війська використовують затишшя для підвезення боєприпасів, ротацій та облаштування позицій на лівобережжі Херсонщини.

Таку думку висловив український військовий Станіслав Бунятов з позивним «Осман».

«За наявною інформацію завтра росіяни кратно посилять терор в Херсоні. Раджу відвідувачам покинути місто», — зазначив він.

Німецьке медіа Bild поговорило з іншими українськими військовими, які також розповіли про активізацію російської армії на окупованій частині Херсонщини. З’ясувалось, що у лісі під населеним пунктом Раденське (південний схід від Олешок), з’явились установки «Град» (дальність до 40 км), а біля Голої Пристані (південний захід від Олешок) — десятки російських вантажівок, які підвозять БК та особовий склад.

Нагадаємо, тимчасовий режим припинення вогню було запроваджено до 1 листопада для проведення гуманітарної місії в окупованих Олешках.

В останні дні жовтня Херсон буквально ожив на тлі затишшя. За останні роки, від моменту звільнення міста, херсонці перетворилися на мішені російських дронів. В регіоні не минає і дня, щоб не було загиблих чи поранених. Росіяни у своїх соцмережах вихваляються полюванням на мирних жителів і називають український Херсон «своїм».

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