ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
176
Час на прочитання
1 хв

Посилки поза чергою: "Укрпошта" повідомила про оновлення процедур

Проте є нюанс, а саме діятимуть деякі обмеження.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Посилки поза чергою: "Укрпошта" повідомила про оновлення процедур

Укрпошта про оновлення процедур / © t.me/ukrposhta_news

Після тривожної ночі 6 червня “Укрпошта” поділилася оновленням щодо процедури отримання посилок у відділеннях.

Про це йшлося у заяві “Укрпошти”.

Від понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження — 5 посилок.

“Скажіть операторці чи оператору, що вам лише отримати, та не очікуйте подовгу”, - наголосили в “Укрпошті”.

Нагадаємо, тепер ВПО зможуть отримувати пенсію через "Укрпошту". Вже йшлося прозміни від червня 2025 року.

Читайте також

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie