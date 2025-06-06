Посилки поза чергою: "Укрпошта" повідомила про оновлення процедур

Укрпошта про оновлення процедур / © t.me/ukrposhta_news

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Після тривожної ночі 6 червня “Укрпошта” поділилася оновленням щодо процедури отримання посилок у відділеннях.

Про це йшлося у заяві “Укрпошти”.

Від понеділка, 9 червня, всі, хто приходить на пошту тільки по посилки, можуть забирати їх поза чергою. Зокрема йдеться про відділення, де наразі немає окремого віконця для видачі відправлень. Обмеження — 5 посилок.

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“Скажіть операторці чи оператору, що вам лише отримати, та не очікуйте подовгу”, - наголосили в “Укрпошті”.

Нагадаємо, тепер ВПО зможуть отримувати пенсію через "Укрпошту". Вже йшлося прозміни від червня 2025 року.

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