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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
57
Час на прочитання
1 хв

Посилки з AliExpress та Amazon здорожчають: як зміняться правила оподаткування

У Раді зареєстрували урядовий законопроєкт №15460, який пропонує скасувати пільгу зі звільнення від ПДВ для міжнародних посилок вартістю до 150 євро та адаптувати законодавство до норм ЄС.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Покупки в інтернеті / © ТСН

Кабінет міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт №15460, який суттєво змінює правила оподаткування товарів, що замовляються з іноземних маркетплейсів. Метою документа є гармонізація українського законодавства із податковими нормами Європейського Союзу.

Про це повідомив постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає пресслужба ВР у Telegram.

Ключовою зміною є скасування пільги, яка звільняла від сплати податку на додану вартість (ПДВ) міжнародні поштові та експрес-відправлення вартістю до 150 євро. У разі ухвалення документа ПДВ нараховуватиметься на більшість товарів із закордонних інтернет-магазинів незалежно від їхньої вартості.

Водночас урядова ініціатива зберігає пільгові умови для некомерційних відправлень. Звичайні приватні подарунки від фізичних осіб, вартість яких не перевищує 45 євро і які надсилаються безоплатно, як і раніше, не підлягатимуть оподаткуванню.

Раніше ми писали про те, що кожна придбана закордоном посилка може здорожчати на 20%. Верховна Рада готується скасувати пільговий ліміт у 150 євро, змушуючи глобальні платформи на кшталт Amazon та eBay автоматично додавати податок до вартості кожного замовлення.

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Дата публікації
Кількість переглядів
57
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