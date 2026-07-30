Посилки з-за кордону більше не будуть дешевими: уряд готує новий податок

Податки / © pixabay.com

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Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає зміни до Митного кодексу для запровадження нових правил оподаткування товарів, придбаних через іноземні маркетплейси.

Документ, розроблений Міністерством фінансів, уряд підтримав 29 липня. Найближчим часом його мають подати на розгляд Верховної Ради.

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Законопроєкт є частиною пакета з проєктом №15112-д щодо змін до Податкового кодексу, який уже перебуває в парламенті. Разом документи мають створити правову базу для переходу України на європейську модель оподаткування дистанційного продажу товарів.

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Що зміниться для міжнародних посилок

Ключова зміна реформи — запровадження ПДВ на імпортовані товари, придбані через маркетплейси, починаючи з нульової вартості.

Наразі міжнародні посилки вартістю до 150 євро не оподатковуються ПДВ.

Водночас сплачувати податок окремо під час отримання посилки покупцям не доведеться. Обов’язок нараховувати та перераховувати ПДВ до бюджету планують покласти на маркетплейси або їхніх посередників.

Передбачається, що податок включатимуть у вартість товару безпосередньо під час оформлення замовлення.

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Декларування товарів у міжнародних поштових та експрес-відправленнях здійснюватимуть поштові оператори й експрес-перевізники на підставі спеціальних реєстрів.

Також законопроєкт встановлює вимоги до обліку маркетплейсів, їхніх представників в Україні та гарантій, необхідних для застосування нової схеми дистанційного продажу.

Перший рік працюватиме перехідний період

Для адаптації поштових операторів, перевізників і торговельних майданчиків передбачили перехідний період.

Протягом першого року за ненавмисні помилки, пов’язані з неповною або несвоєчасною сплатою ПДВ за посилки вартістю до 150 євро, адміністративну відповідальність не застосовуватимуть. Для цього податок необхідно буде сплатити в повному обсязі.

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Коли можуть запрацювати нові правила

Реформа набуде чинності не раніше 1 січня 2027 року. Перед її запуском уряд має окремо підтвердити готовність маркетплейсів, поштових операторів та інших учасників, зокрема до роботи необхідних інформаційних систем.

У Мінфіні очікують, що нова система приноситиме державному бюджету близько 10 млрд гривень щороку.

Уряд пояснює реформу необхідністю вирівняти умови для українських та іноземних продавців, скоротити обсяги «сірого» імпорту і наблизити українське законодавство до норм Європейського Союзу.

Запровадження нової моделі також є одним зі структурних маяків меморандуму України з Міжнародним валютним фондом.

За результатами опитування Info Sapiens, запровадження однакових податкових правил для українських магазинів та іноземних маркетплейсів підтримують 52–54% громадян.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України готують масштабні зміни для фізичних осіб-підприємців другої та третьої груп. Реформа передбачає перегляд правил сплати податків, поступову трансформацію спрощеної системи та запровадження єдиних вимог щодо ПДВ для більшої кількості бізнесів.

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