Потап "недоукраїнською" емоційно відповів Кадирову, який зібрався нападати на Польщу

Український репер та продюсер Потап емоційно відреагував на погрози голови Чечні Рамзана Кадирова Польщі.

Як відомо, днями Кадиров пригрозив, що Польща може стати наступною після України, на чию територію буде скоєно напад. Своєю чергою, Потап розмістив недолуге відеозвернення Кадирова і відповів йому російською, назвавши мову "недоукраїнською".

"Наштовхуюся на коментарі "вчіть польську" і т.д. Та нам вчити її навіть не треба, в нас один корінь із польською та білоруською мовами. Так, між Україною та Польщею в усі часи було протистояння, але в момент, коли раша напала на нас - вони дійсно показали, що вони братній народ! У всьому! Прийняли, підтримали, допомагають усім! Зброєю, гуманітаркою і тд! Ось поляки нам брати на віки! Не можете взяти Україну, хоч не ганьбтесь вже розповідями щодо Польщі!" – написав Потап.

Як відомо, у нещодавньому своєму зверненні Разман Кадиров заявив, що "Україна – закрите питання і йому цікава Польща. "Після України, якщо буде команда, ми за шість секунд покажемо, на що здатні", - заявив Кадиров. Він також вимагає від польської влади попросити вибачення у російського посла Сергія Андрєєва, якого 9 травня у Варшаві облили червоною фарбою.

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