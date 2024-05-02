Потенційне створення ПВК в Україні: нардеп пояснив важливий нюанс

Питання в тому, хто буде фінансувати ці компанії.

Питання в тому, хто буде фінансувати ці компанії. Найімовірніше, ці українські військові компанії це робитимуть наші партнери. Тільки вони можуть діяти в колаборації.

Про це розповів в ефірі "КИЇВ24" народний депутат від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко.

"Тому що таких грошей в жодного українця немає і жоден українець не зможе робити приватну військову компанію, утримувати її, а потім ще потрібно лобіювати сам собі певні військові договори в певних країнах і отримувати певні дозволи", – наголосив він.

Нагадаємо, що в Україні пропонують створювати приватні оборонні компанії, де працюватимуть колишні військові. Відповідний законопроєкт про міжнародні оборонні компанії зареєстрував у Верховній Раді нардеп Сергій Гривко.

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