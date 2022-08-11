Потенційні мішені: Арестович розповів, скільки ворожих аеродромів залишилося в Криму

На летовищах є авіація російської армії. Усі п'ять аеропортів агресорка Росія може використовувати.

Про це сказав радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Вони (аеродроми - Ред.) є потенційними мішенями, як і Чорноморський флот Російської Федерації", - сказав він.

Арестович попередив, що на півострові "все тільки починається". З його слів, Україна завжди була впевнена у своїй перемозі.

"І в не особливо розумних російських громадян, і "ура-патріотів" уже починають закрадатися сумніви, що війна може закінчитись не так, як їм обіцяли. Найближчими днями у них буде дуже багато приводів у цьому переконатись", - наголосив радник голови ОП.

Нагадаємо, що 9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці (Крим) пролунала серія потужних вибухів.

Наразі на захопленому росіянами летовищі окупанти розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М. Там також, можливо, були вертольоти. Повідомляється про щонайменше дев'ять пошкоджених літаків. Втім, у Міністерстві оборони РФ заявили, що вибухи начебто не призвели до пошкодження авіаційної техніки на аеродромі.

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