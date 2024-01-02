Наслідки масованої атаки РФ: Кулеба про 5 конкретних речей, над якими має працювати світ

Росія почала здійснювати чергові масовані атаки по Україні. На це має відреагувати у всьому світі, і для цього потрібно зосередитися на декількох речах.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова МЗС Дмитро Кулеба.



"Сьогоднішня нічна атака безпрецедентна за масштабом... Для всіх українців ця повітряна тривога стала таким будильником, але ми також зробили, щоб і для всього світу це стало будильником", - сказав він.

Як відзначив Кулеба, черговий удар РФ став для світу став нагадування про те, що вже сьогодні потрібно працювати над 5 дуже конкретними речами:

постачати в Україну більше систем ППО, ракет до них та артилерійських снарядів;

наростити спільне виробництво і постачання бойових дронів усіх видів;

надати ракети з дальністю 300 кілометрів і більше;

вирішити питання з замороженими російськими активами;

зробити усе, щоб російську дипломатію не обрали в низку міжнародних органів.

Нагадаємо, 2 січня РФ завдала масованого ракетного удару по Україні. На жаль, загинуло щонайменше 5 людей.

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