"Потенційні вбивці": ексголовний санітарний лікар України назвав головну небезпеку невакцинованих пенсіонерів

Медик радить обмежити контакти невакцинованих пенсіонерів з онуками.

Люди похилого віку перебувають у групі найбільшого ризику щодо коронавірусної хвороби, тому їм необхідно вакцинуватися проти COVID-19. Тим, хто цього ще не зробив, варто обмежити контакти із дітьми у переміщеннях.

Про це заявив ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов у бліцінтерв'ю "Обозревателю".

Він пояснив, що саме невакциновані літні люди сьогодні заповнили лікарні та реанімації в Україні, потрапляючи туди з "обтяженими випадками" та навантажуючи медичну систему країни. Медик наголосив, що необхідно охопити вакцинацією якомога більшу кількість людей із груп ризику, насамперед старшого віку, щоб знизити навантаження, а також захистити їх від важких наслідків.

"Вакцинація цієї категорії людей зменшить навантаження на лікарні та на інтенсивну терапію", – заявив Бережнов.

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Він також акцентував увагу, що нині вакцинується переважно молодь, а тих, кому 60+, все одно меншість. Особливо тих, кому 70 років. Лікар пояснив, що оскільки невакциновані пенсіонери є найуразливішою мішенню для коронавірусу, їх потрібно захистити від зайвих контактів, аби мінімізувати ризик зараження.

"Якщо людині за 60, нема чого шастати, вибачте на слові. Онуки – це потенційні вбивці дідусів і бабусь. Вони приносять їм віруси... Тому що в такому віці вже не настільки сильна імунна система, у них може бути маса інших захворювань", – пояснив Бережнов.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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