Потенційна угода Росії з НАТО: Зеленський зробив жорстку заяву

Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський прокоментував потенційний документ між Росією та НАТО. Його американці, а можливо, європейці обговорюють із Кремлем.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

«Я знаю, що американці, а можливо, і деякі європейці обговорюють новий документ із Росією — між НАТО і Росією», — зазначає український лідер.

Він акцентував: коли в них буде такий документ, «вони зможуть обговорювати все».

«Але для мене важливо, щоб вони обговорювали наше потенційне місце в НАТО з нами. Не тільки з росіянами — з нами. Бо це стосується нас. Хоча вони можуть робити це і без нас», — зазначив він.

Зеленський визнає, що, можливо, ми чогось не знаємо. Водночас президент наголосив, що влада реагуватиме на несподіванки, якщо такі будуть.

Україна виконала зобов’язання перед НАТО

За словами президента, Україна виконала всі необхідні кроки для вступу до НАТО, і тепер рішення залежить від партнерів. Про це Зеленський сказав в інтерв’ю Пірсу Моргану.

«Ми вже зробили те, що мали зробити. Ми сказали, що хочемо і готові бути частиною НАТО, бути сильною частиною та зміцнювати всіх союзників. Що ми можемо зробити більше? Нічого. А тепер м’яч на боці наших партнерів, країн НАТО», — сказав президент.

Водночас він наголосив: жодні рішення США та Росії щодо членства України не можуть ухвалюватися без участі Києва.

Зеленський також зазначив, що у Вашингтоні наразі не бачать Україну в НАТО, однак це не означає, що така перспектива виключена в майбутньому. Президент додав, що питання вступу нині залежить не від України.

Раніше Буданов назвав справжню причину, чому РФ блокує вступ України до НАТО. Так, для Кремля це ключовий елемент у виправданні своєї агресії. Держава-агресорка і далі просуватиме ідею позаблокового статусу України. Росіяни неоднаразово зазначали, що, за логікою РФ, вступ нашої держави до Альянсу несе “ідеологічну та екзистенційну загрозу” для існування Російської Федерації.