"Скасування" відстрочок від мобілізації після 7 серпня: юрист роз'яснив ситуацію

Відстрочка / © ТСН.ua

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У Мережі шириться інформація про масове скасування відстрочок від мобілізації після 7 серпня. Наразі вона не має підґрунтя.

Про це в ефірі “КИЇВ24” розповів адвокат, військовий юрист Тарас Боровський.

Він визнає: система "Резерв+" та "Оберіг" деколи працює нестабільно. Технічні збої можуть статися будь-коли.

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За словами Боровського, якщо ви маєте право на відстрочку, слід достатньо регулярно перевіряти, чи зберігається по вас така інформація в додатку “Резерв"+” та реєстрі “Оберіг”.

“Якщо вона, з якихось причин, перестала там перебувати, ви маєте бути готові подати відповідні документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. З відповідною заявою, в якій ви просите або встановити цю відстрочку, або продовжити її дію”, — пояснив фахівець.

Раніше йшлося про те, що в Україні можуть ухвалити річну відстрочку від повторного призову під час мобілізації військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які служили за контрактом і були звільнені.

Уряд погодив законопроєкт, який передбачає відстрочку терміном у 12 місяців від повторного призову за мобілізацією для військовозобовʼязаних та резервістів віком 18-25 років, які під час дії воєнного стану були призвані на службу за контрактом і згодом звільнені.

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Однак, як зауважує народний депутат України Олексій Гончаренко, це тільки законопроєкт. Він ще має надійти в Раду на розгляд.