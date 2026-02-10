ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
183
Час на прочитання
1 хв

Потепління близько, але весна ще не на горизонті: метеорологиня розповіла про погодні сюрпризи

В Укргідрометцентрі кажуть, що “плюс” на термометрах ненадовго.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Білка.

Білка. / © Pexels

Найближчим часом до України прийде тимчасове потепління. Однак про рух до весняної погоди говорити ще зарано.

Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

"Від 12-го і до 15-го температурний фон близько нуля. Якщо вночі слабкий "мінус" може бути, то вдень - слабкий "плюс" до +1°...+3°", - наголосила вона.

Водночас від 16 лютого можливе нове похолодання. Саме тому, наголошує Голеня, “говорити про весну - зарано".

"Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16-19 лютого. Можуть бути знову морози - від невеликих до помірних. Вночі -3°...-8°, якщо прояснення - до -10°...-12°. І денна температура - також з "мінусами": в межах від 0° до -5°", - сказала метеорологиня.

Як повідомлялося, в Україні 10-12 лютого відбуватиметься зміна погодних процесів. Антициклон з Балтики почне відходити 11-12 лютого у східному напрямку, відкриваючи доступ теплому повітрю з південного заходу. Мороз поступово слабшатиме на 5-12 градусів.

Дата публікації
Кількість переглядів
183
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie