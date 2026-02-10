Потепління близько, але весна ще не на горизонті: метеорологиня розповіла про погодні сюрпризи

Білка. / © Pexels

Найближчим часом до України прийде тимчасове потепління. Однак про рух до весняної погоди говорити ще зарано.

Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.

"Від 12-го і до 15-го температурний фон близько нуля. Якщо вночі слабкий "мінус" може бути, то вдень - слабкий "плюс" до +1°...+3°", - наголосила вона.

Водночас від 16 лютого можливе нове похолодання. Саме тому, наголошує Голеня, “говорити про весну - зарано".

"Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16-19 лютого. Можуть бути знову морози - від невеликих до помірних. Вночі -3°...-8°, якщо прояснення - до -10°...-12°. І денна температура - також з "мінусами": в межах від 0° до -5°", - сказала метеорологиня.

Як повідомлялося, в Україні 10-12 лютого відбуватиметься зміна погодних процесів. Антициклон з Балтики почне відходити 11-12 лютого у східному напрямку, відкриваючи доступ теплому повітрю з південного заходу. Мороз поступово слабшатиме на 5-12 градусів.