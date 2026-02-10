- Дата публікації
-
Потепління близько, але весна ще не на горизонті: метеорологиня розповіла про погодні сюрпризи
В Укргідрометцентрі кажуть, що “плюс” на термометрах ненадовго.
Найближчим часом до України прийде тимчасове потепління. Однак про рух до весняної погоди говорити ще зарано.
Про це розповіла керівниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі “Погода УНІАН”.
"Від 12-го і до 15-го температурний фон близько нуля. Якщо вночі слабкий "мінус" може бути, то вдень - слабкий "плюс" до +1°...+3°", - наголосила вона.
Водночас від 16 лютого можливе нове похолодання. Саме тому, наголошує Голеня, “говорити про весну - зарано".
"Тому буде підвищення, до відлиги. І зниження 16-19 лютого. Можуть бути знову морози - від невеликих до помірних. Вночі -3°...-8°, якщо прояснення - до -10°...-12°. І денна температура - також з "мінусами": в межах від 0° до -5°", - сказала метеорологиня.
Як повідомлялося, в Україні 10-12 лютого відбуватиметься зміна погодних процесів. Антициклон з Балтики почне відходити 11-12 лютого у східному напрямку, відкриваючи доступ теплому повітрю з південного заходу. Мороз поступово слабшатиме на 5-12 градусів.