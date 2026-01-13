- Дата публікації
"Потепління не видно": синоптик дав невтішний прогноз погоди на три дні
Синоптики попереджають про посилення морозів та серйозну загрозу вимерзання озимих культур у центральних регіонах через відсутність снігу.
Зима продовжує свій наступ, і найближчі дні не принесуть полегшення. Замість атлантичного тепла Україну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.
Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.
Загроза для врожаю
Головна небезпека зараз — не стільки для людей, скільки для майбутнього врожаю. За словами головного синоптика області, східна частина Черкащини (а це п’ята частина регіону) залишилася без снігового покриву.
«Сьогодні на ранок у Чигирині агрометеорологи зафіксували 10 градусів морозу на глибині залягання вузла кущення. Це вже відповідає критичній температурі вимерзання рослин ячменю, слаборозвиненої озимої пшениці та ріпаку», — попередив Постригань.
Там, де сніг є (захід і центр області, шар 5-12 см), ситуація краща: температура ґрунту становить -1-5 градусів, що є безпечним для рослин.
Прогноз на три дні
Середа, 14 січня
Антициклон з Арктики забезпечить спокійну, але морозну погоду без суттєвих опадів.
Вночі: 13-18° морозу.
Вдень: 7-12° морозу.
Четвер, 15 січня
Циклон Hiltrud спробує трохи змінити ситуацію. Його теплий фронт принесе невеликий сніг та ожеледицю на дорогах.
Вночі: 10-15° морозу.
Вдень: 3-8° морозу.
П’ятниця, 16 січня
Відбудеться масштабна перебудова атмосферних процесів. Західне перенесення теплих мас буде заблоковане, і почнеться вплив Сибірського антициклону.
«До нашого регіону безперешкодно надходитиме сухе, холодне континентальне повітря. Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір», — пояснює Постригань.
Це означає початок довготривалого періоду морозів та безсніжжя. Втіхою стане лише яскраве сонце вдень.
Синоптик нагадує, що січень є статистично найхолоднішим місяцем року, тому такі температури є кліматичною нормою.
«Утепляємося та тримаємося. До бажаної весни 46 днів», — додав синоптик.
Нагадаємо, через морози та сніг на Львівщині можливі серйозні ускладнення. Обласна влада радить людям підготувати теплі речі та зарядки, а також зробити запас води.