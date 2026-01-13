ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
58
2 хв

"Потепління не видно": синоптик дав невтішний прогноз погоди на три дні

Синоптики попереджають про посилення морозів та серйозну загрозу вимерзання озимих культур у центральних регіонах через відсутність снігу.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
В Україні посиляться морози

Зима продовжує свій наступ, і найближчі дні не принесуть полегшення. Замість атлантичного тепла Україну накриє холодне повітря зі сходу, а вночі стовпчики термометрів опускатимуться до серйозних мінусових позначок.

Про це повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань на своїй сторінці у Facebook.

Загроза для врожаю

Головна небезпека зараз — не стільки для людей, скільки для майбутнього врожаю. За словами головного синоптика області, східна частина Черкащини (а це п’ята частина регіону) залишилася без снігового покриву.

«Сьогодні на ранок у Чигирині агрометеорологи зафіксували 10 градусів морозу на глибині залягання вузла кущення. Це вже відповідає критичній температурі вимерзання рослин ячменю, слаборозвиненої озимої пшениці та ріпаку», — попередив Постригань.

Там, де сніг є (захід і центр області, шар 5-12 см), ситуація краща: температура ґрунту становить -1-5 градусів, що є безпечним для рослин.

Прогноз на три дні

Середа, 14 січня

Антициклон з Арктики забезпечить спокійну, але морозну погоду без суттєвих опадів.

  • Вночі: 13-18° морозу.

  • Вдень: 7-12° морозу.

Четвер, 15 січня

Циклон Hiltrud спробує трохи змінити ситуацію. Його теплий фронт принесе невеликий сніг та ожеледицю на дорогах.

  • Вночі: 10-15° морозу.

  • Вдень: 3-8° морозу.

П’ятниця, 16 січня

Відбудеться масштабна перебудова атмосферних процесів. Західне перенесення теплих мас буде заблоковане, і почнеться вплив Сибірського антициклону.

/ © Facebook-сторінка Віталія Постриганя

«До нашого регіону безперешкодно надходитиме сухе, холодне континентальне повітря. Головну роль у формуванні погодних умов гратиме не Атлантика, а Сибір», — пояснює Постригань.

Це означає початок довготривалого періоду морозів та безсніжжя. Втіхою стане лише яскраве сонце вдень.

Синоптик нагадує, що січень є статистично найхолоднішим місяцем року, тому такі температури є кліматичною нормою.

«Утепляємося та тримаємося. До бажаної весни 46 днів», — додав синоптик.

Нагадаємо, через морози та сніг на Львівщині можливі серйозні ускладнення. Обласна влада радить людям підготувати теплі речі та зарядки, а також зробити запас води.

58
