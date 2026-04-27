Потепління вже скоро: синоптик розповів, коли зміниться температура

Україну накрила хвиля арктичного холоду, що принесла нічні заморозки та навіть мокрий сніг. Проте синоптик Ігор Кібальчич назвав період, коли температура почне поступово підвищуватися.

Потепління в Україні — коли очікувати

Упродовж найближчих днів в Україні утримається прохолодна та мінлива погода з нічними заморозками і періодичними опадами різної сили. Потепління очікується лише ближче до кінця тижня.

«На межі квітня і травня атмосферна циркуляція над територією України сприятиме проникненню нових порцій холодного арктичного повітря», — попередив Кібальчич.

За його словами, температурні показники по всій країні залишатимуться нижчими за кліматичну норму. Вночі можливі заморозки як на ґрунті, так і в повітрі, особливо в західних і північних регіонах.

«Лише наприкінці тижня намітиться тенденція до поступового потепління», — поінформував експерт.

Погода 28 квітня

У вівторок, 28 квітня, переважатиме малохмарна погода без опадів. Лише вдень на Лівобережжі можливі незначні дощі з льодяною крупою. Вітер ослабне до 5–10 м/с. У нічні години температура становитиме +1…+6 °С, а на поверхні ґрунту та місцями в повітрі можливі заморозки 0…-4 °С (окрім півдня та Криму). Вдень повітря прогріється до +10…+16 °С.

Погода 29 квітня

У середу, 29 квітня, вночі опадів не очікується, проте вдень у більшості областей, за винятком заходу, пройдуть невеликі, а подекуди помірні дощі. У північних регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. Вітер становитиме 5–10 м/с. У нічний час температура буде +2…+7 °С, а в північних і західних областях можливі заморозки в повітрі до 0…-4 °С. Вдень температура підвищиться до +8…+13 °С, тоді як на Закарпатті та в Криму очікується до +14…+16 °С.

Нагадаємо, синоптики попередили, що кінець квітня в Україні буде холодним, вітряним та нестабільним. Температура вдень коливатиметься від +6° до +12°, а вночі по всій країні можливі заморозки до -5°. Очікується штормовий вітер із поривами до 25–28 м/с. На півночі та сході ймовірні дощі з мокрим снігом, тоді як на заході та в Києві буде переважно сухо. Через суху й вітряну погоду на Львівщині зберігається надзвичайна пожежна небезпека. Синоптики радять одягатися тепліше та бути обережними.