Де вихідними йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 20-21 листопада

Де вихідними йтиме мокрий сніг: прогноз погоди в Україні на 20-21 листопада

Вдень повітря прогріватиметься до 12° тепла.

На вихідних, 20-21 листопада, в Україні буде дощова та вітряна погода, у деяких областях очікується мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра, 20 листопада, в країні буде хмарна з проясненнями погода. Вночі в Україні, вдень у центральних, східних та південних областях невеликий дощ (вночі в Карпатах, на сході та північному сході країни подекуди з мокрим снігом). Вітер переважно західний, 7-12 м/с, вночі у західних та північних, вдень у більшості областей пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, у східних областях та на Сумщині місцями 0-2° морозу, вдень 7-12° тепла, в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла.

У неділю, 21 листопада, в Україні буде переважно без опадів, лише вдень на Чернігівщині та Сумщині очікується невеликий дощ з мокрим снігом. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, крім півдня, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, місцями у центральних та східних областях вночі близько 0°, вдень 7-12° тепла (на сході 3-8°).

У Києві вихідними буде переважно сухо, лише у суботу вночі можливий невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура 20 листопада вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

У неділю, 21 листопада, у столиці очікується мінлива хмарність. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 9-11°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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