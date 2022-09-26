Потепління і дощі: прогноз погоди в Україні на останній тиждень вересня

У Києві тиждень буде багатим на опади, але також теплим.

Тиждень, 26 вересня - 2 жовтня, в Україні буде доволі теплим, але з періодичними дощами.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"На наступному тижні дуже тепла погода - до 20-25°, а часом і до 27°, очікується у південній частині України, на сході та місцями у центральних областях. На півночі та заході буде свіжіше, проте без якихось відчутних холодів. А ось дощі періодичні випадатимуть", - прогнозує синоптикиня.

Водночас в коментарі ТСН.ua народний синоптик Стас Щедрін також зазначив, що від 27-28 вересня тепле повітря накриє всю Україну. У цей період температурні показники коливатимуться від 13-15° тепла ночами та 23-29° у денні години, в Криму навіть до 32°. Дещо прохолодніше буде на півночі країни - там температура вночі коливатиметься в межах 7-10°, вдень 14-17°, повідомив Щедрін.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року та спростували фейк про повідомлення щодо надзвичайно суворої зими.

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