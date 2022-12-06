Потепління і опади: прогноз погоди в Україні на середу, 7 грудня

У середу, 7 грудня, до України прийде потепління та повернуться опади у вигляді снігу та дощу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 7 грудня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини очікується невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).

У західних, північних та центральних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в східних областях до 12°, в західних та південних областях 0-5° морозу, вдень в Україні від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 3-8° тепла.

У Києві 7 грудня також засніжить. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°, вдень 0-2° морозу.

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Як прогнозує Наталія Діденко, у середу Україною пройдеться атмосферний фронт, який принесе в більшість областей мокрий сніг та дощ.

Надалі, за прогнозом синоптикині, потепління в Україні набере обертів, найближчими вихідними температура повітря підніметься до денних +4+10°.

Прогноз на зиму

Нагадаємо, раніше народний синоптик Станіслав Щедрін поділився прогнозом на перший місяць зими та повідомив, що загалом грудень в Україні буде теплим та багатим на опади.

Про комфортну за температурними показниками цьогорічну зиму також говорили і в Укргідрометцентрі. Зокрема завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух заявила, що зима 2022-2023 років буде теплою.

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