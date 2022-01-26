Потепління і сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 27 січня

Потепління і сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 27 січня

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 27 січня, у більшості регіонів України ітиме сніг, на заході країни з дощем.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у західних, вдень і в північних та місцями центральних областях очікується невеликий мокрий сніг, на заході країни з дощем, на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях подекуди пориви 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура у західних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у східних, Сумській областях та в Карпатах вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу, на решті території вночі 5-10° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 27 січня вдень також ітиме невеликий сніг, вночі буде без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7° морозу, вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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