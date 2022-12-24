Потепління і сніг з дощем: якою буде погода на Різдво за григоріанським календарем

Тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.

У неділю в Україну прийде потепління та сніг з дощем.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Telegram.

"Тріє царі - сніг, дощ та тепла погода - прийдуть в Україну на Різдво за григоріанським календарем. Циклон ыз центром над Кримом та західні атмосферні фронти зумовлять вологу погоду в більшості областей", - зазначила вона.

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За даними синоптикині, випадатиме дощ, переходитиме у мокрий сніг.

У східних областях 25-го грудня - без істотних опадів, лише місцями незначний дощ.

У другій половині дня неділі у західній частині опади також притихнуть.

У Києві на Різдво очікується дощ з переходом у сніг.

"Окрім красивої картинки мокрий сніг може ускладнювати рух на дорогах та тротуарах, налипаючи, де схоче - тому ходіть колядувати обережно і у міцному взутті", - зазначила Діденко.

Температура повітря у Києві в ніч на 25 грудня 0,+1 градус, у неділю вдень +1+3 градуси.

Синоптикиня додала, що тепла погода триватиме до Нового року, проте не без опадів.

"Хай буде смачною сьогодні ввечері кутя, хай кожен, хто не вдома, відчує тепло, вірність і надії від найрідніших і навіть незнайомих, хай Вифлеємська зірка засяє нам новою радістю, яка не бувала. І в яку ми так віримо і яка обов'язково буде", - підсумувала Діденко.

Чи буде сніг в Україні на новорічні свята - читайте у новині.

Нагадаємо, в Україні подовжили карантин через COVID-19.

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