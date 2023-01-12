Потепління і туман: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 13 січня

У п'ятницю, 13 січня, в Україні буде сухо, вночі ще приморозить, але вдень у більшості регіонів температура повітря підніметься вище нуля.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 13 січня в країні буде переважно сухо, лише в Карпатах можливий невеликий мокрий сніг. У більшості західних областей вночі та вранці туман, у північній частині на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний та південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях, на півдні Одещини та в Криму вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 2-7° тепла.

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У Києві 13 січня також сухо. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

До України йде потепління

Нагадаємо, раніше синоптики повідомили, що до Україні від 13 січня прийде потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, воно буде аномальним, погода буде як весною.

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