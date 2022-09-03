Потепління на заході і прохолода на сході: прогноз погоди в Україні на 4 вересня

У неділю, 4 вересня, в Україні буде строката погода - прохолодна на сході та доволі тепла на заході.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 4 вересня у східній частині очікуються помірні, вночі і у південних та більшості центральних областей, вдень і на Закарпатті та в Карпатах місцями невеликі короткочасні дощі, подекуди грози, на решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на півдні та сході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 15-20°, на Закарпатті до 25°, у південній частині вночі 10-15°, вдень 18-23°.

У Києві 4 вересня буде сухо. Температура вночі 9-11°, вдень 18-20°. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с.

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Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, у неділю найхолоднішим виявиться схід України. Температура повітря на Харківщині, Луганщині, Донеччині становитиме 16-19°.

Водночас потепліє завтра у західній частині, стовпчики термометрів там піднімуться до 17-22°, на Закарпатті до 24-25°.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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