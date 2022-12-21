Потепління та дощі: народний синоптик розповів про погоду в Україні на найближчі дні

Вже з 21 по 24-25 грудня, до України почнуть надходити теплі повітряні маси.

Також прибудуть теплі атмосферні фронти, які і будуть формувати погоду.

Про це повідомив народний синоптик Станіслав Щедрін.

Тобто по всій країні знов прогнозується значне потепління до +2+12 залежно від регіону, також західні, північні та подекуди центральні області почне поливати крижаними дощами та місцями посипатиме мокрим снігом.

Нагадаємо, що раніше у Повітряних Силах пояснили, чи впливає погода на ракетні обстріли РФ.

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