Потеплішає до +14, а потім знову піде сніг: якою буде погода в Україні наступного тижня

Тиждень розпочнеться з потепління.
Погода в Україні наступного тижня, з 28 березня по 3 квітня, буде мінливою. Очікується, що у вівторок значно потеплішає - до +14, однак вже в суботу прогнозують сніг із дощем.
Про це повідомляє сайт Sinoptik.
Тиждень розпочнеться з потепління. Після нічних морозів вдень 27 березня повітря прогріється до +13 градусів. Без опадів.
У вівторок, 29 березня, температура повітря від +9 до +14 градусів. Небо затягне хмарами, піде невеликий дощ.
30 березня температура почне знижуватись. Очікується +7 +11 градусів. Ввечері прогнозують дощ.
У четверг - ще холодніше, від +5 до +8 градусів, однак без опадів. Протягом усього дня буде хмарно.
П'ятниця розпочнеться з дощем. Температура повітря +4 +8 градусів. Знову очікується дощ.
У вихідний, 2 квітня, дощ зі снігом йтиме увесь день. Похолодає до +1 +3 градусів. У неділю буде також прохолодно.
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