Потепліє до +12 градусів, але не надовго: прогноз погоди на 17 листопада

Неділя потішить нас сонцем і відносно високою, як для листопада, температурою повітря.

Завтра, 17 листопада, в Україні очікується комфортна погода, без опадів. Загалом температура повітря буде в межах від +4...+12°С. Проте така погода триматиметься недовго.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше у неділю буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму — вдень у цих регіонах температура повітря коливатиметься від +7...+12°С.

На Харківщині стовпчики термометрів знизяться до +4...+6°С.

У Києві завтра передбачається суха і тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть від +9...+11°С.

Водночас Діденко попередила, що наступного тижня відбудеться істотна зміна погодних умов у бік похолодання.

Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні зміниться. Більше про це читайте у новині.

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