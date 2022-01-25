Потерпіла пробачила пограбування: у Рівненській області 24-річний чоловік заліз до будинку жорстоко вбив жінку

Підозрюваного затримали у Тернополі.

У селі Шкарів Рівненського району Рівненської області 24-річний хлопець заліз до будинку 74-річної жінки та жорстоко її вбив. Шість років тому молодик уже грабував потерпілу, проте тоді вона пробачила зловмиснику та не зверталась до поліції.

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Про це повідомили в Нацполіції Рівненської області.

За даними слідства, 21 січня о 1:00 ночі 24-річний чоловік, який мешкає у Тернополі, заліз до будинку 74-річної жінки. Його застала власниця будинку, яка ще не спала. Тоді чоловік жорстоко побив жінку та зарізав її. Після цього він втік, нічого не вкравши. Правоохоронці опитали 300 осіб та на третій день після злочину затримали підозрюваного, який разом з дівчиною мешкав у Тернополі. Під час обшуків у молодика виявили докази його причетності до вбивства.

Чоловіку інкримінують п.6 ч.2 ст.115 та ч.4 ст.187 КК України. Його затримали на 60 діб.

"Поліцейські з’ясували, що шість років тому підозрюваний аналогічним чином проник до помешкання нині загиблої та викрав золоті вироби. З такою ж метою прибув додому і цього разу. Тоді покарання йому вдалося уникнути, бо потерпілій відшкодували збитки та до поліції вона не зверталася", - йдеться у повідомленні.

За вбивство жінки чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув'язнення. Триває слідство.

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