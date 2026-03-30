Потяг насмерть збив жінку на Львівщині: деталі трагедії

Трагедія на Львівщині

Вранці 30 березня у Львівській області пасажирський потяг наїхав 43-річну жінку. На жаль, вона загинула.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Деталі трагедії на залізниці

Трагічна подія сталася на станції «Щирець-2» у Львівському районі. За попередніми даними, потяг сполученням Одеса–Ужгород здійснив наїзд на 43-річну місцеву мешканку. Як встановили правоохоронці, жінка раптово вийшла на залізничну колію перед наближенням поїзда. Машиніст не встиг зреагувати, і уникнути наїзду не вдалося.

«Від отриманих внаслідок наїзду травм жінка загинула на місці події», — констатували у поліції.

За фактом інциденту слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту. Можливе покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.

Раніше подібна трагедія сталася у Чернігові. Так, потяг не встиг загальмувати і збив людину. Інцидент стався поблизу одного з переходів, де люди перетинали колії. Очевидці розповідають, що машиніст застосував екстрене гальмування, але зупинити потяг не вдалося. На місці працюють поліція та медики, обставини трагедії встановлюються.