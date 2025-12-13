ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
86
Час на прочитання
1 хв

Потяг Перемишль–Київ «замінували»:? у Мережі ширяться повідомлення і відео

Офіційної інформації від «УЗ» немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Потяг Інтерсіті.

Потяг Інтерсіті. / © УНІАН

У суботу, 13 грудня, у Мережі з’явилися повідомлення про начебто «замінування» потягу Перемишль-Київ. Офіційної інформації немає.

Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ INFO», який і оприлюднив ролик.

Зазначається, що начебто «заміновано» міжнародний потяг сполученням Перемишль-Київ. За даними каналу, пасажирів евакуювали з вагонів. На ролику видно людей, які перебувають надворі посеред поля. Де саме зупинився поїзд, не повідомляється.

Нагадаємо, ввечері 5 грудня у Мережі також повідомили, що пасажирський потяг № 731 «Інтерсіті», який прямував з Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Проте після огляду фахівцями вибухових речовин не виявлено.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
86
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie