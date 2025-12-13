- Дата публікації
-
- Укрaїнa
- 86
- 1 хв
Потяг Перемишль–Київ «замінували»:? у Мережі ширяться повідомлення і відео
Офіційної інформації від «УЗ» немає.
У суботу, 13 грудня, у Мережі з’явилися повідомлення про начебто «замінування» потягу Перемишль-Київ. Офіційної інформації немає.
Про це повідомляє Телеграм-канал «Київ INFO», який і оприлюднив ролик.
Зазначається, що начебто «заміновано» міжнародний потяг сполученням Перемишль-Київ. За даними каналу, пасажирів евакуювали з вагонів. На ролику видно людей, які перебувають надворі посеред поля. Де саме зупинився поїзд, не повідомляється.
Нагадаємо, ввечері 5 грудня у Мережі також повідомили, що пасажирський потяг № 731 «Інтерсіті», який прямував з Києва до Запоріжжя, був нібито замінований. В «Укрзалізниці» підтвердили факт отримання інформації про мінування. Проте після огляду фахівцями вибухових речовин не виявлено.