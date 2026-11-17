Потяг / © "Укрзалізниця"

Реклама

Через російську атаку на одне з підприємств Мукачева угорський перевізник MÁV на два дні скоротив маршрут двох пар своїх поїздів, тож пасажирам доведеться робити пересадку в Чопі.

Про це повідомляє «Укрзалізниця».

Реклама

За даними компанії, зміни стосуються поїздів MÁV, що курсують євроколією між Будапештом та Мукачевом. Маршрут скоротили з міркувань безпеки, хоча залізнична інфраструктура та працівники під час обстрілу не постраждали.

Реклама

«Для забезпечення сполучення „Укрзалізниця“ організує пересадку на приміські поїзди широкої колії, щоб пасажири могли дістатися з Чопа до Мукачева та у зворотному напрямку», — зауважили в «Укрзалізниці».

Також додали, що водночас зміни не зачеплять нічний поїзд українського формування Будапешт — Мукачево — Київ — він продовжує рухатися за звичним маршрутом.

Зазначається, що наразі тривають переговори з угорською стороною про відновлення повноцінного сполучення до Мукачева найближчими днями, а до того часу діятиме пересадковий формат.

Атака РФ на Мукачево — останні новини

Нагадаємо, 17 листопада, під час масованої атаки Закарпаття атакували три безпілотники типу «Shahed», через що в області майже три години тривала повітряна тривога.

Реклама

Як повідомив голова ОВА Мирослав Білецький, два дрони вдалося придушити засобами РЕБ, а один влучив у Мукачівській громаді. За інформацією журналіста Віталія Глаголи, безпілотник поцілив у старі приміщення біля колишнього МРЕО на об’їзній Мукачева — за попередніми даними, обійшлося без загиблих і постраждалих.

Після ранкової російської атаки на Закарпаття очільниця МЗС Угорщини Аніта Орбан висловила солідарність з угорською громадою і українським народом, який «майже п’ять років змушений щодня переживати жахи війни».

Новини партнерів

Новини партнерів