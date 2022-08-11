"Потім побачила донечку, її розірване тіло": мама 4-річної Лізи з Вінниці розповіла, як загинула її дитина

Її мама переживає біль втрати і вперше після трагедії змогла побувати на місті гибелі її дитини та розповісти про той страшний день.

Про це вона написала в своєму інстаграмі.

Жінка розповіла, що відвідала те місце у Вінниці, де ворожа ракета забрала життя її дитини, а також згадала кожну секунду у момент вибуху.

"Пам'ятаю, як почула гучний гул, подумала це точно не літак. Ми одночасно з Лізою підняли голову вверх, прямо над нами летіла ракета - надзвичайно велика. Здавалося, вона пару метрів над головою. Побачила, як падає в сторону Будинку офіцерів, тому стала спиною до нього, думала, що закрию собою дитину... Це була навіть не секунда, а набагато менше. Я дуже сильно тримала візочок разом з Лізою, зігнулась, її голова була біля моєї. Далі сильний вибух та тремтіння землі.⠀

Ми не впали. Тоді я зовсім не відчувала болю, тільки мертва тиша навколо...Навкруги стіною стояв чорний дим, нічого не було видно. Я не чула другого вибуху, не чула сигналізації машин, нічого не чула. Потім побачила свою кохану донечку, її розірване тіло", - написала Ірина Дмитрієва.

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Вона додала, що спершу бігала, шукала людей, щоб допомогли витягнути Лізу з візочка, а потім сіла і почала кричати і відчула сильний біль, а далі побачила, як на землю ллється кров.

"Мозок відмовлявся вірити... Ця страшна картина крутиться перед очима знову і знову", - написала Ірина.

Нагадаємо, близько 11:00 14 липня стало відомо про обстріл Вінниці. Саме в цей момент по всій Україні лунала повітряна тривога. Росіяни розбомбили будівлю з офісними приміщеннями. У цивільну споруду влучило три ракети російських злочинців.

На місці трагедії загинула 4-річна дівчинка Ліза, яка була у візочку.

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