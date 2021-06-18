Потоп на південному сході України: затопленими вулицями плавали на човнах

У Дніпрі стався обвал на Набережній, а в Криму загинув парубок, якого змило потоком води.

Проливні дощі наробили чимало лиха у південно-східних регіонах України. Найбільше від стихії постраждали Дніпропетровська та Херсонська області, а також окупований Крим. Про це йдеться у випуску ТСН.19:30.

Дніпропетровська область

На Дніпропетровщині внаслідок шквального вітру, що супроводжував зливи, було знеструмлено 70 населених пунктів. А в обласному центрі велика вода спричинила підтоплення і руйнування.

Минулої ночі злива у Дніпрі вперіщила з такою силою, що уже за 15 хвилин авта пливли навіть центральними проспектами. Над ранок затопленими вулицями люди пересувалися на човнах. А в приватному секторі у низинних районах Дніпра затопило домоволодіння.

“Цієї ночі у хаті води було по щиколотки. З урожаєм на городі уже попрощався”, - бідкався журналістові місцевий мешканець пан Ігор.

Загалом у Дніпрі підтопленими залишаються 55 будинків та понад сотня домоволодінь.

Щоб відкачувати воду з помешкань, на допомогу рятувальникам Дніпра прибули колеги з Новомосковська та Кам’янського.

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Проливні дощі стали причиною вже третього за півтори тижні обвалу на Набережній. Майже стометрова ділянка обвалилася в річку після нічної зливи. Пішохідну зону на Набережній тимчасово перекрили для руху.

“Самі підпірні стінки в хорошому стані. Стався обвал тієї гранітної плитки, яка була облицювальною”, - прокоментував інцидент заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

Всього ж, за оцінками чиновників, відновлювати треба близько кілометра Набережної. Але масштабні роботи зможуть почати лише коли припиняться дощі, які ллють ледь не щодня.

Крим

Після потужної зливи в Ялті дві місцеві річки вийшли з берегів. Бурхливі потоки зносили і перекидали автомобілі, ламали дерева та руйнували підпірні стінки.

В місті зупинився увесь громадський транспорт. У домівки жителів окупованого міста припинили подавати воду і світло. У середмісті почалася евакуація.

Не обійшлося без людських жертв. 26 -річний хлопець загинув, коли його змило потоком води. Медичної допомоги внаслідок стихії потребували ще восьмеро мешканців Ялти.

Херсонська область

У Херсоні під час зливи почав протікати дах поліклініки. Рясний дощ лив зі щілин у бетонних перекриттях. Скляні плафони на стелі наповнювались водою і падали.

Медики, як могли, рятували обладнання. Воду збирали у відра і ємності, але з такими потоками дощу боротися було марно.

Дощовою водою затопило два поверхи — тепер вони не працюють, світла у поліклініці також немає.

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