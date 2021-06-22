Потоп у Ізмаїлі: місцевий житель влаштував феєричний заплив перед будівлею міськради (відео)

Через зливи місто стоїть у воді.

В Ізмаїлі Одеської області сильна злива затопила вулиці міста, вода місцями стоїть вище колін. Місцеві жителі знаходять у цьому позитив.

Відео пірнання у воду перед будівлею міськради у соцмережі виклав блогер Владислав Далаков.

"Якщо море не йде до нас - ми йдемо до нього", - підписав він свій ролик.

На кадрах видно, як чоловік заходить у воду, чим далі, тим глибше, і зрештою пірнає і пропливає під водою кілька метрів. Все це відбувається перед будівлею міськради.

Нагадаємо, що у Дніпрі місцеві мешканці пересуваються вулицями на човнах. Через дощ, який накрив обласний центр, затопленими виявилися 47 будинків і дворів.

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