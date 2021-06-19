Потоп у Криму: в Ялті заявили, що жителів можуть евакуювати

"Адміністрація" окупантів ще не вирішила як діяти в ситуації.
"Голова" так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко повідомила, що ситуація в місті та в селищі Кореїз після потопу досить складна, а людей можуть почати евакуйовувати.
Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
За словами Павленко, співробітники МНС РФ і адміністрації окупантів обходять будинки. Але там констатують, що вода із затоплених районів поки не йде.
"Якщо буде потрібно - будемо евакуювати людей", - написала вона.
Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, в окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту. За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів. Потоки води буквально зносили автомобілі та людей.
Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.
У ніч проти четверга в східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.