Потоп у Криму: в Ялті заявили, що жителів можуть евакуювати

"Адміністрація" окупантів ще не вирішила як діяти в ситуації.

"Голова" так званої адміністрації окупованої Ялти Яніна Павленко повідомила, що ситуація в місті та в селищі Кореїз після потопу досить складна, а людей можуть почати евакуйовувати.

Про це вона повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

За словами Павленко, співробітники МНС РФ і адміністрації окупантів обходять будинки. Але там констатують, що вода із затоплених районів поки не йде.

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"Якщо буде потрібно - будемо евакуювати людей", - написала вона.

Як повідомлялося, вранці в п'ятницю, 18 червня, в окупованому Криму слідом за Керчю затопило Ялту. За 11 годин в місті випало понад 90 міліметрів опадів. Потоки води буквально зносили автомобілі та людей.

Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися містом вплав.

У ніч проти четверга в східних районах окупованого Криму випало майже дві місячні норми опадів. На півострові оголосили режим надзвичайної ситуації.

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