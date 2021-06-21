Потоп в Криму: в анексованій Ялті одного зі зниклих безвісти знайшли живим

"Влада" Ялти повідомила про те, що знайдено чоловіка.

Одного з тих, хто рахувався зниклим безвісти після підтоплення в окупованій Ялті, знайшли живим.

Про це заявив "голова міськради" Костянтин Шимановський, — пише "Інтерфакс".

"Знайдений чоловік, живий, хороша новина", — сказав він.

Раніше повідомлялося про одного загиблого, 43 травмованих і двох зниклих — жінку та чоловіка.

В одному з районів Ялти річка вийшла з берегів і затоплює багатоквартирні будинки на вулицях Кривошти та Вергасова. Жителям перших поверхів пропонують евакуацію.

Зауважимо, що кількість евакуйованих жителів Ялти з місць підтоплення перевищила 600 осіб, 50 з них — діти. Без газопостачання в місті залишаються 719 абонентів. Водночас городянам почали відновлювати подачу води та електрики.

Потоп в Ялті став найсильнішим за сторіччя — випало понад 135 міліметрів опадів (при місячній нормі 42 мм). Останній раз настільки сильно Ялта страждала від затоплення в 1922 році, коли випало понад 190 міліметрів опадів.

Як повідомлялося, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води.

Через повінь частково постраждали ялтинські готелі та санаторії. Також повідомлялося про затоплення "до самої стелі" ялтинського крокоділяріума, розташованого на цокольному поверсі будівлі в центрі міста. 70 крокодилів опинилися на волі.

Нагадаємо, що Керч теж опинилася під ударом стихії. Річка там вийшла з берегів, авто затонули, люди пересувалися по місту вплав.

Новини України: у Ялті повністю затопило крокодиляріум, кілька рептилій могли втекти

Підписуйтесь на наші канали в Telegram і Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання