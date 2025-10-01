Потоп в Одесі забрав життя родини з 5 осіб: що відомо про загиблих

Наслідки потопу в Одесі / © ГУ ДСНС в Одеській області

Родина з 5 осіб, яка загинула під час негоди в Одесі, переселилася до цього міста лише торік. Сусіди кажуть, що всі вони були дуже порядними людьми.

Про це повідомляє «Суспільне».

Сусідка Віра уточнила, що загиблі були переселенцями з Українки. Родина поселилася у цокольному приміщенні будинку, під час зливи вдома були всі — двоє чоловіків, дві жінки та дівчинка віком близько 8 років.

«П’ятеро людей, вони дуже порядні люди… Їм усе підходило, тому що і котел у них був, і пральна машина, і кухня, і холодна-гаряча вода», — розповіла сусідка.

За словами місцевих мешканців, вода під час зливи почала прибувати раптово і швидко піднялася до рівня другого поверху.

Сусід Віктор пригадував, що вода піднялася приблизно на чотири метри за 15 хвилин.

«Це дуже швидко. Як дамбу прорвало або що… Найглибше було десь 5,5 чи 6 метрів», — сказав він.

Сусіди кажуть, що загиблі не втекли з водяної пастки, бо не змогли відчинити двері, які заклинило.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Потужна злива, яка накрила місто, повністю паралізувала міську інфраструктуру, залишивши вулиці затопленими. Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

Також під час потопу маршрутка провалилася під землю, ймовірно, через розмиту теплотрасу.

Нагадаємо, жертвами негоди в Одесі загалом стали 10 людей. Понад 1000 осіб звернулося по допомогу через підтоплення, падіння дерев, відключення електроенергії та значну шкоду майну.