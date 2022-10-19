Потопіть російські кораблі або надавайте ляпасів Путіну: топ відеоігор про війну в Україні

Українці знаходять все нові й нові способи боротьби зі стресом у тяжкій ситуації, якою для кожного з нас є війна. Потопити російський воєнний корабель, спалити Москву чи стати на кілька годин головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним - все це можливо завдяки іграм про війну в Україні. Читайте про топ десять в матеріалі ТСН.ua.

Більшість ігор про війну в Україні також допомагають зібрати кошти на підтримку української армії та поширюють правдиву інформацію про злочини росіян.

Putinist Slayer

Гра Putinist Slayer

Putinist Slayer або Винищувач путіністів - гра, яка точно сподобається тим, хто ненавидить ворогів демократії і свободи. Ви можете дати здачі кремлівським пропагандистам, політикам та військовим.

Розробив гру колектив Bunker 22, який зовсім не стримував свою фантазію, коли створював моделі різноманітної зброї. Можна використовувати "коктейлі Молотова" та Байрактари, плазму чи лазери, а ще в грі є космічна армія трактористів. Тож фантазії точно є де розвернутися.

Гра Putinist Slayer наразі доступна лише на сервісі Steam, але розробники планують незабаром випустити її також на Google Play Market та в App Store. Всі прибутки від гри йдуть на підтримку ЗСУ.

Ukraine War Stories

Гра Ukraine War Stories

Гра вийшла 18 жовтня 2022 року на сервісі Steam. Вона повністю безкоштовна, а розробила її українська студія Starni Games. В грі зображені перші місяці війни.

Всі сцени засновані на реальних подіях, а також описані зі слів очевидців (звичайних цивільних людей), які опинилися в тимчасовій окупації в Бучі, Гостомелі та Маріуполі.

Завдання гравця - вижити і вирватися з лап російських окупантів разом зі своєю родиною. Для зображення інтерфейсу студія використала реальні фотографії, які були зроблені у зазначених містах.

Оповідання про пересічних людей, чиї долі були розбиті нападом російської армії. Жахи перших днів війни, надії, переживання. Гра особливо зачепить тих, хто був на початку війни у ​​гарячих точках чи неподалік них. Хоча розробники і поставили собі за мету, насамперед, донести меседж світу, не дати забути про українську проблему людям за межами нашої країни, але гра має високу цінність і для українців - вона допоможе згадати і більше не забувати про початок героїчного опору і тих людей, яких ми втратили.

Монетизація гри, за словами засновників, їх не цікавить. Вони створили її, щоб розповісти світу про всі жахіття війни в Україні.

Оновлення гри Geopolitical Simulator 4

Оновлення гри Geopolitical Simulator 4

Сьоме оновлення гри Geopolitical Simulator 4 (децентралізованого геополітичного симулятора) має назву Power & revolution 2022 edition. Ви можете спробувати себе в ролі глави будь-якої держави чи стати лідером опозиції.

Розробники Eversim додали 2022 року також і версію про повномасштабну війну в Україні. Можна вибрати гру за Україну або зіграти за одного з членів НАТО.

Завантажити гру разом з оновленням можна на сервісі Steam.

Glory to the Heroes

Наразі гра Glory to the Heroes лише готується до релізу, який запланований на кінець 2022 року на сервісі Steam. Всі прибутки від гри розробники обіцяють віддати на потреби ЗСУ.

Як анонсують творці, на гравців чекають масштабні багатокористувацькі битви з різними типами військ (артилерія, піхота, безпілотники, реактивна техніка тощо).

Russian warship, go f**k yourself

Гра Russian warship, go f**k yourself

Ця мінігра була створена двома українськими підлітками з дитячої студії Martian Teapots. Гру можна завантажити на їхньому офіційному сайті.

Хоч гра і виглядає досить простою, але її сюжет відразу привертає увагу до мужності українських воїнів та війни в Україні. Перед гравцем стоїть одне єдине завдання - потопити якомога більше кораблів РФ.

Фермери крадуть танки

Гра Фермери крадуть танки

Онлайн гра про Україну та повномасштабну війну Фермери крадуть танки - це ще одна мінігра, яка основана на сюжеті про те, як український фермер вкрав російський танк.

Завдання гравця - відбуксувати якомога більше російської техніки на склад. Однак потрібно зберігати пильність, тому що противник буде обстрілювати ваші позиції.

Гра завершується тоді, коли гравець втратить три "життя". На сторінці гри також є посилання, куди можна донатити кошти на потреби ЗСУ та для гуманітарної допомоги.

Дати ляпаса Путіну

Гра Дати ляпаса Путіну

Онлайн гра про війну в Україні "Дати ляпаса Путіну", яка дає можливість надавати Путіну ляпасів квіткою соняшника. Завдання гравця - перевірити, скільки ляпасів він може дати кремлівському диктатору за одну хвилину.

Для більшої зручності команда Native Games Studio радить грати гру на мобільному пристрої. А також на сторінці є посилання, де ви можете прочитати, як допомогти Україні у війні.

Чорнобаївка

Гра Чорнобаївка

Якщо ви хочете віртуально показати російським військам дорогу в бік "руского воєнного корабля", можете спробувати онлайн гру про війну в Україні "Чорнобаївка". Наразі вона доступна лише на Android.

Головне завдання гравця - боротися з окупантами. При цьому можна використовувати різноманітні типи зброї.

Гра безкоштовна. Як повідомляють самі розробники - вона була створена, щоб підняти настрій українцям у важкі часи.

Ukraine Defense Force Tactics

Гра Ukraine Defense Force Tactics

Покрокова стратегія, у якій ви керуєте героїчною обороною України під облогою мерзенної російської сили Z. Головне завдання гри - перехитрити нескінченний потік ворогів, використовуючи комбіновану тактику піхоти та бронетехніки, щоб вижити, незважаючи ні на що.

Посилання на гру Ukraine Defense Force Tactics на сервісі Steam.

Розробник Spacewalkers обіцяє, що всі кошти, отримані за гру, будуть передані на потреби української армії.

Битва за Україну

Гра Битва за Україну

Головна особливість гри "Битва за Україну" в тому, що вона починається з поточної дати та приблизного розташування сил ЗСУ.

Гравець може спробувати себе в ролі головнокомандувача Валерія Залужного, адже повинен атакувати противника, переміщуючи українські війська по території держави, щоб окупанти якнайшвидше відступили за наші кордони.

Гра онлайн, тобто її можна грати в браузері. А ще тут можна дивитися навчальні відео з військової справи та донатити на ЗСУ.

Бонус: Tile Cities

Гра Tile Cities

Ця гра від українського розробника yevhen8 (знаного по грі Острів) не має відношення до війни, але досить добре знімає стрес. Це й не дивно, девелопер працював над нею під час евакуації.

Посилання на гру Tile Cities на сервісі Steam.