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Потрапила до реанімації: у Тернопільській області 15-річна школярка знепритомніла від алкоголю

Потрапила до реанімації: у Тернопільській області 15-річна школярка знепритомніла від алкоголю

pixabay.com

Дівчина напилась сурогатного алкоголю.

У місті Бучач Тернопільської області 15-річна школярка напилась сурогатного алкоголю, внаслідок чого знепритомніла. Дівчину госпіталізували до реанімації.

Про це повідомляє місцеве видання "Погляд".

Інцидень стався 19 червня.

"Близько 22:00 годин в реанімаційне відділення КНП "Бучацька міська лікарня" була доставлена 15-річна місцева жителька. Дівчина перебувала у стані гострого ентерального отруєння сурогатами алкоголю та без свідомості", - йдеться у повідомленні.

Лікарі оперативно надали допомогу  школярці зараз її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську знайшли непритомних дітей, які розпивали алкоголь біля садка.

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