Потрапила до реанімації: у Тернопільській області 15-річна школярка знепритомніла від алкоголю

Дівчина напилась сурогатного алкоголю.
У місті Бучач Тернопільської області 15-річна школярка напилась сурогатного алкоголю, внаслідок чого знепритомніла. Дівчину госпіталізували до реанімації.
Про це повідомляє місцеве видання "Погляд".
Інцидень стався 19 червня.
"Близько 22:00 годин в реанімаційне відділення КНП "Бучацька міська лікарня" була доставлена 15-річна місцева жителька. Дівчина перебувала у стані гострого ентерального отруєння сурогатами алкоголю та без свідомості", - йдеться у повідомленні.
Лікарі оперативно надали допомогу школярці зараз її життю нічого не загрожує.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську знайшли непритомних дітей, які розпивали алкоголь біля садка.