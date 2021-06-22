Потрапила до реанімації: у Тернопільській області 15-річна школярка знепритомніла від алкоголю

Дівчина напилась сурогатного алкоголю.

У місті Бучач Тернопільської області 15-річна школярка напилась сурогатного алкоголю, внаслідок чого знепритомніла. Дівчину госпіталізували до реанімації.

Також читайте Вчені інституту хімії на спецобладнанні академії наук виготовляли тонни фальсифікованого алкоголю

Про це повідомляє місцеве видання "Погляд".

Інцидень стався 19 червня.

"Близько 22:00 годин в реанімаційне відділення КНП "Бучацька міська лікарня" була доставлена 15-річна місцева жителька. Дівчина перебувала у стані гострого ентерального отруєння сурогатами алкоголю та без свідомості", - йдеться у повідомленні.

Лікарі оперативно надали допомогу школярці зараз її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську знайшли непритомних дітей, які розпивали алкоголь біля садка.

Новини України: на території недобудованого садка знайшли непритомних від алкоголю дітей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання