Потрапив до України з Білорусі: на Волині затримала зрадника, який воював в російських військах

Під час затримання зрадник прикривався українським паспортом, кажуть в спецслужбі.
СБУ затримала державного зрадника. Чоловік у 2009 році виїхав на проживання до Росії та отримав там громадянство РФ, а згодом служив в російській армії. Контрозвідники спіймали його на Волині, куди він потрапив з території Білорусі.
Про це сьогодні, 26 травня, повідомили в Управлінні СБУ у Волинській області.
У 2013-2014 роках зрадник проходив строкову військову службу в армії РФ.
У 2016 році він уклав кількарічний контракт зі Збройними силами РФ та проходив військову службу у складі 20-ї окремої мотострілецької бригади (м. Волгоград). Цей військовий підрозділ брав участь у військових діях на Донбасі.
Контррозвідники спецслужби затримали зрадника на Волині, куди він потрапив з території Республіки Білорусь. Колишній військовий РФ маскувався, прикриваючись паспортом громадянина України.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України). Також йому обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для з’ясування усіх обставин злочину. Перевіряється його зв'язок зі спецслужбами країни-агресора та з'ясовуються реальні причини візиту в Україну.
Читайте також: