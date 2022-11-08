Потрапив під артобстріл: у Львові лікарі виконали надскладну операцію, щоб поранений захисник зміг ходити

Медики взяли по нерву з обох гомілок хлопця та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна.

Українські лікарі у Львові виконали надскладну операцію - пересадили нерв пораненому 25-річному захиснику, щоб повернути йому можливість ходити. Хлопець переніс загалом 10 хірургічних втручань, а тепер має пройти реабілітацію.

Харків'янин Олексій Свинар пішов добровольцем на війну Росії проти України разом sз батьком та потрапив під артобстріл на Ізюмському напрямку, поблизу села Краснопілля, розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова.

Уламки снаряду потрапили йому в ліву ногу: вразили стегнову кістку, вирвали частину тканин стегна та сідничний нерв. Унаслідок отриманої травми хлопцю паралізувало кінцівку.

Спершу пораненого прооперували e Краматорську, Дніпрі та Тернополі. Після дев'яти хірургічних втручань був тривалий період лікування через загноєння рани.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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Аби Олексій зміг ходити, хірурги Національного реабілітаційного центру "Незламні" провели реконструктивну операцію - аутотрансплантацію, і пересадили йому нерв. Для цього медики взяли по нерву з обох гомілок хлопця та вшили їх на місце розірваного в ділянці стегна.

Наступного дня після пересадки Олексій почав відчувати нервове посмикування в нозі. Йому ще не можна вставати з ліжка та ворушити кінцівкою, але лікарі кажуть, що відчуття в нозі свідчить про початок регенерації. Вони сподіваються, що більше хірургічних втручань пацієнту не знадобиться.

Реабілітація триватиме близько пів року, все залежить від відновлювальних функцій його організму. Олексій сподівається, що скоро зможе стати на ноги та хоче продовжити захищати Україну на передовій разом ps своїм підрозділом.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі обласної лікарні імені Мечникова рятують хлопця на ім'я Іван, який потрапив під розрив міни. Унаслідок вибуху військовий втратив ноги. Головний лікар показав жахливі кадри з операційної, як sз живої тканини йде дим.

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Фото: Перше медичне об'єднання Львова

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