Потрапив під кілька авто: у Сумській області трагічно загинув пішохід

Чоловіка збила одна автівка, він відлетів і потрапив під колеса ще кількох.

У Конотопському районі Сумської області сталася ДТП за участю пішохода. Він потрапив під колеса одразу кількох авто.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Сумської області.

Трагічна подія сталася учора, 5 жовтня пізно ввечері на автодорозі Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин, поблизу села Підлипне Конотопського району.

38-річний водій збив пішохода. Під час удару легковиком, постраждалий відлетів на зустрічну смугу, де на нього наїхали ще кілька автівок У результаті наїзду пішохід від отриманих тілесних ушкоджень помер на місці пригоди.

"За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами", - повідомили у поліції.

Особу загиблого встановлюють.

Також у поліції звернулися до громадян, які мають будь-яку інформацію щодо вказаної ДТП, з проханням повідомити до Конотопського районного відділу поліції.

Нагадаємо, що у селі Стримба водійка збила пішохода та залишила місце аварії. Чоловіка виявили на дорозі непритомним. Помер він у лікарні.

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