Потрапляє до небезпечної зони двох АЕС: ще в одній області проведуть навчання на випадок аварій

Рівненщина потрапляє в небезпечну, 30-кілометрову зону впливу атомних електростанцій у Вараші та Нетішині.

На Рівненщині проведуть навчання із евакуації населення на випадок аварій на РАЕС та ХАЕС. Вони відбудуться у вівторок, 11 липня.

Про це розповів на брифінгу перший заступник начальника ОДА Сергій Подолін.

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Він пояснив, що Рівненщина потрапляє в небезпечну, 30-кілометрову зону впливу атомних електростанцій у Вараші та Нетішині. Подолін зауважив, що плани евакуації на випадок аварій на АЕС відпрацьовували й раніше. Відповідатимуть за евакуацію, якщо вона буде потрібно:

обласна,

чотири районних комісії з евакуації.

64 місцевих комісії з евакуації.

"Відповідні плани евакуації або прийому населення відпрацьовані у всіх чотирьох районах Рівненщини та повинні бути відпрацьовані, наголошую, у всіх наших 64-х тергромадах. Ми окремо ще раз будемо звертатись до голів тергромад”, — сказав посадовець.

Плани евакуації відпрацьовували за двома сценаріями, це залежить від напрямку вітру.

"Що стосується потенційної аварії на РАЕС, то безпечними районами, за першим варіантом, визначені місто Дубно, Дубенський та Рівненський райони, за другим варіантом — Вараський та Сарненський район. При потенційній аварії на ХАЕС, за першим варіантом, безпечними визначені Дубно, Дубенський та Рівненський район, за другим варіантом — тільки Рівненський район", - перший заступник голови ОДА.

Подолін додав, що в області сформований перелік об’єктів інфраструктури, у які будуть заселяти людей на випадок аварії. Це - готелі, санаторії, гуртожитки та інші місця масового розміщення людей.

"Ми розуміємо, що їх кількість у будь-якому випадку недостатня, щоб прийняти все населення, але ми маємо попереднє розуміння по територіях з приміщеннями і воно є у планах евакуації", - додав він.

Нагадаємо, фізик-ядерник Людвиг Литвинський дав відповів, чи дійде радіація до Київщини та західних регіонів у випадку аварії на ЗАЕС.

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