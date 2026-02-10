- Дата публікації
Потрапив у крижану пастку: у Луцьку врятували знесиленого лебедя (фото)
Рятувальники обережно забрали лебедя, який сидів нерухомим на краю крижаної ополонки. Його передали фахівцям.
У Луцьку надзвичаники врятували лебедя, який застряг на крижаній ополонці в Центральному парку імені Лесі Українки. Про пернатого, що лежав майже посередині річки Стир знесиленим і нерухомим, повідомили небайдужі містяни, які одразу викликали надзвичайників.
Про це розповіли в ДСНС.
«Пернатий нерухомо лежав на краю ополонки майже на середині річки», — йдеться у повідомленні.
Стало відомо, що рятувальники обережно вивільнили птаха, не завдавши йому шкоди.
Після порятунку лебедя передали працівникам Луцького зоопарку для огляду та подальшого догляду.
Сподіваємося, що птах перебуває під наглядом спеціалістів і поступово відновлює сили.
Раніше у Києві під час порятунку пораненого лебедя рятувальник провалився під тонкий лід на річці, намагаючись дістатися до птаха, що сидів нерухомо на кризі. Він був у гідрокостюмі та рятувальному жилеті, тож зміг пливти у крижаній воді. Попри це, повернутися назад на берег, долаючи течію та злами льоду, було вкрай важко.
Врешті рятувальник успішно добрався до берега разом із лебедем, якого після цього помістили в переноску та направили до ветеринарів для огляду й лікування.