ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
89
Час на прочитання
1 хв

Потрапив у крижану пастку: у Луцьку врятували знесиленого лебедя (фото)

Рятувальники обережно забрали лебедя, який сидів нерухомим на краю крижаної ополонки. Його передали фахівцям.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Порятунок лебедя

Порятунок лебедя

У Луцьку надзвичаники врятували лебедя, який застряг на крижаній ополонці в Центральному парку імені Лесі Українки. Про пернатого, що лежав майже посередині річки Стир знесиленим і нерухомим, повідомили небайдужі містяни, які одразу викликали надзвичайників.

Про це розповіли в ДСНС.

Порятунок лебедя

Порятунок лебедя

«Пернатий нерухомо лежав на краю ополонки майже на середині річки», — йдеться у повідомленні.

Стало відомо, що рятувальники обережно вивільнили птаха, не завдавши йому шкоди.

Після порятунку лебедя передали працівникам Луцького зоопарку для огляду та подальшого догляду.

Сподіваємося, що птах перебуває під наглядом спеціалістів і поступово відновлює сили.

Раніше у Києві під час порятунку пораненого лебедя рятувальник провалився під тонкий лід на річці, намагаючись дістатися до птаха, що сидів нерухомо на кризі. Він був у гідрокостюмі та рятувальному жилеті, тож зміг пливти у крижаній воді. Попри це, повернутися назад на берег, долаючи течію та злами льоду, було вкрай важко.

Врешті рятувальник успішно добрався до берега разом із лебедем, якого після цього помістили в переноску та направили до ветеринарів для огляду й лікування.

Дата публікації
Кількість переглядів
89
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie